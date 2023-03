Dubbeldam en Investment tweede in 1,50m Gorla Minore

Jeroen Dubbeldam en de KWPN-goedgekeurde hengst Investment zijn tweede geworden in een 1,50m over twee fasen. Dubbeldam en de Kannan-zoon, op Indoor Brabant eerder deze maand nog goed voor een vierde plaats in een 1,50m met barrage, hoefden alleen Michael Jung en FischerChelsea (v. Check In) voor te laten gaan.

Investment sprong op donderdag al nul in een 1,45m direct op tijd en ook vandaag liet de KWPN-hengst zien dat hij er eentje is om rekening mee te houden. Dubbeldam reed zijn ronde in 32,12 seconden, waarmee hij net geen seconde langzamer was dan Jung.

Uitslag.

Bron: Horses.nl