Dubbeldam en nieuwe troef Kennedy Z zevende in finale Youngster Tour

De finale van de Youngster Tour voor zeven- en achtjarige springpaarden op CSI Frankfurt heeft Jeroen Dubbeldam en Kennedy Z (Kashmir van Schuttershof x Drosselklang II) de zevende plaats opgeleverd. De Zangersheide-ruin liep in 2018 zijn eerste internationale wedstrijd onder Eric Lamaze en werd het afgelopen jaar uitgebracht door Kara Chad.

De achtjarige Kennedy Z sprong in juli dit jaar zijn laatste wedstrijd onder de Canadese amazone en onderging daarna een ruiterwissel. In Frankfurt sprong hij in de eerste kwalificatie van de Youngster Tour op vrijdag met twee foutloze ritten al naar de achtste plaats. In de tweede kwalificatie liep het duo tegen acht strafpunten aan, maar in de finale nam Dubbeldam met twee foutloze omlopen en een zevende plaats revanche.

Lynch aan kop

De zege in de finale van de jonge paarden-rubriek ging naar Denis Lynch en KWPN-er International Popcorn (Bustique x Animo Z). De Ier was met 27,30 seconden in de tweede omloop verreweg de snelste. Plaatsen twee, drie, vier en vijf werden in beslag genomen door Duitsers.

