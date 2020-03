Dubbeldam: ‘Met Carlyle durf ik naar Tokio te kijken’

Nadat Zenith (v. Rash R) een jaar geleden afscheid nam van de topsport was Jeroen Dubbeldam even niet actief op het hoogste niveau. Hier is onverwachts snel verandering in gekomen, want de Weerselose springruiter heeft in de 12-jarige Oak Grove's Carlyle (v. Casall ASK) een nieuwe partner gevonden om te strijden voor de prijzen. Dubbeldam: ''Ik heb allemaal bijzondere paarden op stal staan, maar Carleyle springt er voor mij echt uit.''

De Olympische Spelen in Tokio waren vorig jaar mijlenver uit beeld, omdat Dubbeldam geen directe vervanger had voor zijn troef Zenith.

Topruiters al voorzien

Via via kwam Dubbeldam in beeld om de 12-jarige Holsteiner te gaan rijden. De eigenaar van de bruine ruin zocht een nieuwe topruiter, maar de meesten waren al voorzien en druk bezig met de voorbereidingen voor de Zomerspelen in Tokio. ”Toen ben ik benaderd. Bij mij kon het dier meteen terecht op nummer één, omdat ik momenteel niet echt al een toppaard ter beschikking heb.”

Niet geschoten is altijd mis

Dubbeldam leidt het liefst zelf een paard op van a tot z. De 46-jarige meervoudig kampioen krijgt nu een paard onder het zadel waar al flink aan is gewerkt door anderen. ”Ik moet hem leren kennen en dat kost tijd. Het is met dit paard proberen een topcombinatie te worden en meedoen aan de grote concoursen of niet en verder gaan met de jonge dieren. Dus daarom heb ik deze keer ‘ja’ gezegd en misschien pakt het wel heel goed uit. Niet geschoten is altijd mis”, aldus Dubbeldam.

Goed gevoel

De Nederlandse springruiter nam zijn aanwinst direct mee naar grote internationale wedstrijden. Carlyle overtuigde hem van zijn kwaliteiten. ”De manier waarop hij dat concours uitsprong gaf mij een goed gevoel. Als hij dit nou al kan dan zit er meer in dit paard. Vanaf dat moment heb ik naar Tokio durven kijken.”

‘We moeten ons nog bewijzen’

Dubbeldam: ”Een toppaard plus een topruiter is geen garantie voor succes. In een goede combinatie zit veel werk, ontelbare uren en veel energie. Ik heb de ervaring en Carlyle is een goed paard en dan moet je maar hopen dat het klikt en dat we een paar dingen neer kunnen zetten, zodat de bondscoach je kan opnemen in het nationale team. Alleen ligt daar het probleem van deze periode. Een aantal combinaties hebben zich de afgelopen twee jaar al bewezen. De bondscoach weet wat hij eraan heeft, maar van ons weet hij dat nog niet.”

Extreem voorzichtig

Met geen van zijn stalgenoten is Carlyle te vergelijken. ”Het is een extreem voorzichtig paard op de hindernis. Ietsjes een diesel, die wel een klein beetje gemotiveerd moet worden. Vanaf het eerste moment had ik met Carlyle een klik. Ik voelde veel talent op de sprong en vooral voorzichtigheid. Ik zat stralend in het zadel. Als je op zo’n paard zit en je voelt kwaliteit dan begint er weer wat te kriebelen.”

