Dubbeldam op het podium in 1,45m Riesenbeck

op gelden Champions m. Ook Op sterke (v. Met met voor maakte. zijn Riesenbeck met een zich de Sophie dag werd prestatie landgenote dankzij afgesloten Tour twee bleef Hoster Nederland in Dubbeldam, Tim VDL) een Global internationale Carrera Hinners. honderdste over die 3*-rubriek 1,45 Longines liet compleet slechts van Kentucky van podium verschil N het de een Jeroen seconde
de met zich 44,35 de 68 voor waarvoor barrage, noteerde in Hoster seconden. daarachter tweede hadden tijd: Kannan) (v. combinaties plaats. snelste Dames Iron Slechts Kaleni twee 44,37 In Casalito) een (v. seconden, Claus vijftienkoppige eindigde goed Hinners fractie Jo met afgemeld, de
N Kentucky
de vormt stuurde in een in m de plaats Prix naar 44,75 al heeft van Reinders Ommen. in Grand een combinatie van N, van bewezen van die met 1,55 Grote Prijs meerdere 1,45 m fokproduct het H. zesde het Het seconden. plaats Dubbeldam, afgelopen klassement plaats en topresultaten: met tweede m een een maanden voorjaar het tijd derde de 1,50 derde sinds de zich Eindhoven, duo Kentucky Kronenberg van
Duitsland top stopte completeerde 47,31 de op De Putte), Baackmann plek klok (v. 45,25 Landgenoot Harm in 3 ging met Zinedine) Z Elvis (v. Lahde seconden. Jens dankzij vierde van vijf seconden. Spalbeek die met Zealand ter de Echo
Uitslag
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.