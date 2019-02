Dubbeldam knap vierde in Grote Prijs Offenburg

De winnaar van de Grote Prijs van de Baden Classics in Offenburg was de Duitse springamazone Jörne Sprehe. Van de 13 combinaties was het de Duitse amazone die met de L'Avian-dochter Luna een razendsnelle tijd neerzette en de winst opeiste. Jeroen Dubbeldam eindigde als vierde, Annelies Vorsselmans zesde en Kevin Jochems werd 13e.

Met een tijd van 34.08 liet Sprehe de concurrentie ruim achter zich en mocht de auto in ontvangst nemen. Jeroen Dubbeldam eindigde net naast het podium in de Grote Prijs. Met Roelofsen Horse Trucks Eldorado S (v.Diarado) sprong de Nederlander een foutloze barrage in 38.36 seconden en eindigde als vierde. Zijn vriendin Annelies Vorsselmans reed Diesel (v.Untouchable) foutloos rond in de barrage en de tijd van 38,80 was goed voor een zesde plaats. Kevin Jochems plaatste zich ook voor de barrage en eindigde met Cristello (v.Numero Uno) op een dertiende plaats. De Nederlander finishte in een snelle tijd van 36.93 seconden, maar de acht strafpunten weerhielden het duo van een hogere klassering.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl