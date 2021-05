Dubbeldam ziet winst in GP Lier aan zich voorbijgaan

Als dat ene balkje was blijven liggen…… Dat overkomt springruiters vaak en vanmiddag was Jeroen Dubbeldam aan de beurt. Dat ene balkje in de barrage met Oak Grove’s Carlyle (v. Casall) hield de multikampioen van de zege in de 1.50 m hoge Grote Prijs van Flandria Rent in Lier. De overwinning was voor Charlotte Bettendorf en Nababette Z (v. Nabab de Reve).

In de barrage hielde de Luxemburgse de lokale favoriet Yves Vanderhasselt met zijn topmerrie Jeunesse (v. Eldorado van de Zeshoek) achter zich. Zij waren de enige combinaties met twee nulrondes.

Snelste ruiter

Abdelkebir Ouaddar was verreweg de snelste ruiter. Met Istanbull v.h. Ooievaarshof (v. Casall) was de Marrokaan 2,5 seconde sneller. Maar ook hij moest door een springfout zijn overwinning prijsgeven. Jeroen Dubbeldam moest bijna een seconde toegeven op de pijlsnelle Marokkaan, maar ook zijn zoon van Casall kon in de race tegen de klok één keer een balk niet in de lepels laten.

Uitslag

Bron: Horses.n;l