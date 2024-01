Dubbele overwinning voor Mel Thijssen met Cartolana 2 in Vejer

Donderdag was het, met een tweede plaats in het CSI2* 1.40m in Vejer, nog net niet voor Mel Thijssen met Cartolana 2 (v.Cartogran), maar zowel gisteren in het twee-fasen 1.40m als vandaag in het 1.45m direct op tijd mocht ze de hoogste trede van het podium betreden.

Donderdag moest de amazone nog een combinatie voor zich dulden, maar daar bracht ze vrijdag verandering in. In een tijd van 24,44 seconden kwam de combinatie in de tweede fase over de finish en gaf daarmee heel wat plaatselijke combinaties het nakijken. Met een tijd van 25,05 seconden was plaats twee voor de Spanjaard Luis Ortiz Agüera en Land Ho Mister Mars (v.Action-Breaker). De derde plaats was voor de Nederlands gefokte Iceman (v.Dallas VDL) met in het zadel Elena Appendino. Zij reden een tijd van 25,33 seconden.

1.45m

Ook vandaag liet Thijssen van zich horen in het 1.45m direct op tijd. Met 58,69 seconden waren ze de allersnelste, gevolgd door Edouard Schmitz met de Dakar VDL-zoon Karel Doorman. Zij klokte 59,40 seconden op de klok. De top drie werd compleet gemaakt door de Italiaan Stefano Nogara. In het zadel van ESI Everest (v.Callahan) noteerde hij 61,77 seconden op de klok.

Bron: Horses.nl