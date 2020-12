Dubbele winst voor Philipp Weishaupt in Saoedi Arabië

Philipp Weishaupt won enkele weken geleden met Asathir (v. Diamant de Semilly) het Duits springkampioenschap maar is niet op zijn lauweren gaan rusten. Nadat hij vorige week ook al in de prijzen reed, won Weishaupt vandaag in Saoedi Arabië zowel het 1m45 met zijn kampioenschapspaard, als de Grote Prijs van Riyadh, met Coby (v. Contagio). In beide gevallen tekende Daniel Deusser voor de tweede plek.

Ook vorige week wonnen Weishaupt en de tienjarige Hannoveranermerrie Coby de 5* Grote Prijs over 1m60. Behalve de Duits kampioen is een hele delegatie Duitse topruiters naar Riyadh afgereisd. Ook enkele andere Europese bekenden rijden mee. Duitser Christian Kukuk won gisteren al de Wereldbekerwedstrijd.

Tobago Z

Deusser had vandaag voor de grote prijs hetzelfde paard gezadeld waarmee hij gisteren tweede werd in de Wereldbekerwedstrijd: Scuderia 1918 Tobago Z (v. Tangelo van de Zuuthoeve). De combinatie kwam in de Grand Prix slechts 6/100 tekort op Weishaupt en Coby, die 27.500 euro voor hun overwinning opstreken. De derde plaats in de GP was voor Kevin Staut en Tolede De Mescam Harcour (v. Mylord Carthago).

Asathir wint 1m45

Asathir bracht Weishaupt naar de overwinning in de 1m45 rubriek met barrage, die eerder op de dag verreden werd. Dat was goed nieuws, want gisteren landde de ruiter nog in een oxer tijdens de barrage van de Wereldbekeretappe. Zijn merrie vond de draai toen te kort. Het duo was vandaag Kiana van het Herdershof (v. Toulon) en Daniel Deusser 0,12 seconden voor. Hoewel het allemaal nipte tweede plaatsen waren dit weekend, hoeft Deusser niet te treuren. Hij won vorige week de Wereldbekeretappe en kan ook tevreden huiswaarts.

Bron: Horses.nl / St-Georg