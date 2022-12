Dubbelslag voor Doron Kuipers in 1.40m Oliva

Doron Kuipers had vandaag in Oliva in de kwalificatiewedstrijd voor de Grote Prijs in de Silver Tour een dubbelslag. De altijd snelle Kuipers won het 1.40m in twee fasen met de twaalfjarige BWP'er Kerswin van 't Roosakker (v. Echo van't Spieveld) en werd derde met de Voltaire-zoon Gabri.