Dubbelslag voor Sanne Thijssen en Farah Z in Londen

Sanne Thijssen kwam naar Londen met onder meer als doel zich te plaatsen voor de LGCT Grote Prijs, die later vandaag verreden wordt. Door een springfout op de laatste hindernis in de kwalificatieproef met Joviality (v. Warrant) greep ze die kans nipt mis. Haar prestaties met de negenjarige merrie Farah Z (v. For Pleasure) maakten echter veel goed. Na de winst in het 1,45 m.-tweefasenparcours op vrijdag was het duo vandaag opnieuw oppermachtig in het 1,45 m. direct op tijd.
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ook: Lees
https://www.horses.nl/springen/springen-internationaal/sanne-thijssen-wint-opnieuw-met-farah-z-ditmaal-een-5-rubriek-in-londen/
Uitslag
Bron: Horses.nl
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