Duits kampioenschap springen verplaatst naar december

Het Duits kampioenschap voor de springruiters is verplaatst naar december. Het evenement stond op de agenda van 12 tot 16 november, maar kan dan geen doorgang vinden in verband met de maatregelen rondom de coronacrisis. Nu wordt het kampioenschap verreden van 3 tot 7 december.

“We worden allemaal gevraagd en terecht verplicht een maand lang bij te dragen aan het verminderen van contacten, om de kans op nieuwe besmettingen zo klein mogelijk te houden”, vertelt gastheer Ludger Beerbaum. “Ook als topsporters staan wij achter onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

Van mei naar december

In de eerste instantie zou het Duits kampioenschap al worden verreden in mei, maar werd toen afgezegd in verband met het coronavirus. Vervolgens kwam Beerbaum met het idee om het evenement op zijn accommodatie in Riesenbeck te laten verrijden.

Bron: Pferd Aktuell/Horses.nl