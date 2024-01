Duits podium in 1.55m Leipzig, Brinkop pakt de leiding

Met negen deelnemers, waaronder zes Duitse combinaties, ging zojuist de barrage van start in het 1.55m in Leipzig. Het werd een spannende strijd, waarbij de geklokte tijden niet ver uiteen lagen. Er kan er echter maar één de snelste zijn en dat was de Duitse amazone Kendra Claricia Brinkop. In het zadel van de Vigo Cece-zoon Do It Easy noteerde zij 41,13 seconden op de klok. Wargers eindigde op de tweede plaats, gevolgd door Deusser.