Duitse eventingamazone Sandra Auffarth wint 1.60m GP Falsterbo

Sandra Auffarth won vandaag de Grote Prijs in Falsterbo met Quirici H. De Duitse topeventingamazone liet vandaag wederom haar talent in de springring zien, nadat ze een paar weken geleden op het Duits springkampioenschap ook al liet zien dat ze in topvorm verkeerd met de 13-jarige Quaid-nakomeling.