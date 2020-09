Toch nog Duitse Kampioenschappen springen dankzij Beerbaum

De Duitse Kampioenschappen springen werden eerder dit jaar afgezegd, maar Ludger Beerbaum heeft er nu voor gezorgd dat er toch nog Duitse kampioenen springen gehuldigd gaan worden in 2020. Op zijn accommodatie in Riesenbeck wordt het kampioenschap in november georganiseerd.

In Riesenbeck staat een CSI3* wedstrijd op de agenda van 12 tot en met 15 november. In die wedstrijd wordt nu ook het Duitse Kampioenschap voor springruiters gegoten, de uitslagen van de internationale rubrieken worden gebruikt voor de plaatsing in de gescheiden Duitse kampioenschappen voor mannen en vrouwen.

Kampioenschappen en CSI3*

Het zijn niet alleen de eerste Duitse seniorenkampioenschappen in Riesenbeck, maar ook heta eerste CSI3*. “Tegelijkertijd zetten we met de eerste organisatie van een CSI3* de volgende stap op internationaal vlak”, zegt Ludger Beerbaum.

Bron: St.Georg/ Horses.nl