Duitse overwinning in ‘Ride & Drive’ Wiesbaden

Riana Eisenmenger ging er gisteren in Wiesbaden met een voorsprong van ruim vier strafpunten met de overwinning vandoor in de Ride & Drive. In deze showrubriek moet een deelnemer eerst een springparcours afleggen met zijn paard en daarna op de menwagen mee terwijl een vierspanmenner een vaardigheidsparcours aflegt.