Duitse zege in 1,50m Ocala; Nederlandse ruiters klaar voor Longines League of Nations

Petra Trommelen
Sanne Thijssen met Cupcake Z Foto: Daniëlle Smits / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Gisteravond werd in het World Equestrian Center in Ocala een 1,50 m-rubriek met winning round verreden. Het Duitse volkslied klonk opnieuw toen Rene Dittmer met Cody 139 (v. Casall) de overwinning pakte. Daarmee behaalde Duitsland voor de tweede dag op rij de overwinning in de WEC Grand Arena, na de zege van Andre Thieme in de Grote Prijs op donderdagavond. Ook de Nederlandse ruiters lieten zich zien: Sanne Thijssen en Michael Greeve pakten respectievelijk de achtste en negende plaats. Vannacht zullen zij hun opwachting maken in de Longines League of Nations, waar Nederland als eerste van start gaat.

