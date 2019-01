Duitsers domineren openingscompetitie

Er kon geen buitenlandse combinatie tussen komen in de top vijf van de openingscompetitie over 1,45m op Partner Pferd Leipzig donderdagavond. Maikel van der Vleuten zorgde met een foutloze rit met Idi Utopia (v. Quasimodo Z) voor het beste Nederlandse resultaat, maar was te langzaam om in de prijzen te eindigen.

Felix Haßmann was met Balance het snelst in deze rubriek op tijd en mocht zich vooraan opstellen met de dochter van Balou du Rouet. Marco Kutscher was iets langzamer met Charco (v. Chin Quin), maar bleef met 52,88 seconden nog wel onder de 53 seconden.

Chacco-Blue

Met 53,28 seconden op de klok was de derde plaats voor Hans-Dieter Dreher met Chacco-Blue-dochter Cachacco Blue. Michael Kölz volgde met DSP Anpowikapi (v. Askari) met 53,82 seconden op de vierde plek. Patrick Stühlmeyer maakte de top 5 compleet met Chacgrano, net als Drehers Cachacco een nakomeling van Chacco Blue.

