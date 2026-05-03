Duitsland foutloos naar winst in EEF Nations Cup Mannheim, Nederland zevende

Petra Trommelen
Willem Greve met Party in de Hus Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Voor Nederland stond vandaag de eerste Longines EEF Nations Cup van het seizoen op het programma in Mannheim. Het Nederlands kwartet kende een sterke tweede omloop, maar met een totaal van zestien strafpunten moesten ze uiteindelijk genoegen nemen met de zevende plaats. De overwinning ging naar Duitsland, dat foutloos bleef en de wedstrijd op nul strafpunten afsloot. Ierland ging met vier strafpunten de tweede omloop in en hoefde daarin de vierde combinatie niet meer te laten starten, omdat er al drie foutloze rondes waren genoteerd. Aan Jos Verlooy de taak om als laatste starter van België de tweede plaats veilig te stellen. Met een foutloze ronde hield hij de score op vier strafpunten, waardoor België op basis van tijd Ierland achter zich liet en als tweede eindigde.

