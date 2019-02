Duitsland maatje te groot in Nations Cup Abu Dhabi

Met in totaal zes strafpunten was Duitsland in de Nations Cup Abu Dhabi meer dan een maatje te groot voor de concurrentie. Ierland kwam met dertien strafpunten het dichtst in de buurt en het team uit de Arabische Emiraten maakte de top drie compleet. Alleen Egyptenaar Abdal Saïd slaagde er in om beide omlopen zonder strafpunten over de finish te komen, maar zijn team kan niet verder dan de vijfde plaats.

Duitsland bracht met een team bestaande uit Mario Stevens, Sven Schlüsselberg, Miriam Schneider en Philipp Weishaupt geen A-team aan start, maar was desondanks onverslaanbaar. In de eerste ronde kwamen Stevens, Schlüsselberg en Weishaupt zonder fouten over de finish, alhoewel Schlüsselberg wel een tijdfout moest incasseren. Dat overkwam hem in de tweede ronde weer, maar dat deerde Duitsland niet: na de eerste ronde gingen ze al ruimschoots aan de leiding.

Dure tweede ronde voor Ierland

Het Ierse team, gevormd door Trevor Breen, David Simpson, Shane Breen en Mark McAuley, liet een keurige eerste ronde zien en had met vier strafpunten een goede uitgangspositie voor de beslissende ronde, maar daar waar Duitsland het hoofd koel hield, maakte het Ierse team met twee balken, een tijdsoverschrijding en een uitsluiting net wat teveel fouten.

Mohd Al Marri brengt Arabische Emiraten top drie

De Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië kwamen beide uit op een totaal van 18 strafpunten, maar vooral dankzij de snelle rit van Abdullah Mohd Al Marri en de Stakkato-dochter Sama Dubai FBH kwam de Arabische Emiraten op een snellere tijd uit en verwees het andere team naar de vierde plaats.

Uitslag.

Bron: Horses.nl