Duitsland met grote overmacht naar winst in BMO Nations Cup Calgary

Petra Trommelen
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Duitsland met grote overmacht naar winst in BMO Nations Cup Calgary featured image
Duitsland wint Nations Cup Spruce Meadows Foto: Spruce Meadows Media/ Dave Chidley
Door Petra Trommelen

Duitsland heeft op Spruce Meadows in Calgary opnieuw laten zien hoe sterk het momenteel is. Na het teamgoud op de Wereldkampioenschappen in Aken volgde gisteren ook de overwinning in de BMO Nations Cup. En die winst was overtuigend: Duitsland beëindigde de wedstrijd met slechts vier strafpunten, terwijl Ierland als nummer twee op zeventien strafpunten eindigde. België volgde met 21 strafpunten. Een verschil dat weinig aan duidelijkheid te wensen overliet. Als dit een voorbode is voor vandaag, kan het een mooie dag worden in de Rolex Grand Prix. Richard Vogel kan daarin geschiedenis schrijven door zijn derde Major op rij te winnen, na eerdere overwinningen in Den Bosch en Aken.


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