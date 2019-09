Dutch Youngster Festival behoudt de O-status

Het Dutch Youngster Festival, de internationale springwedstrijden voor de jeugd in Wierden, behoudt de O-status. Daarmee is het DYF de enige wedstrijd in Nederland waar de officiële landenwedstrijden voor de springjeugd worden verreden. Volgend jaar is de 25e editie.

De Nederlandse Hippische Sportbond heeft besloten de O-status wederom toe te kennen aan het Dutch Youngster Festival Wierden. Topsportdirecteur Maarten van der Heijden licht het besluit toe: “Wierden heeft zich al jarenlang bewezen, heeft een grote vaste vrijwilligersschare die het evenement tot een succes maakt. Wierden heeft aangegeven het komende jaar een nieuwe bodem te leggen, waardoor deze organisatie weer aansluit bij de eisen van deze tijd.”

Weer vier jaar vooruit

“We zijn heel blij dat we de O-status weer voor vier jaar mogen dragen”, vertelt voorzitter Ruben Hofman, namens de organisatie van het Dutch Youngster Festival. “Dat we de O-status weer hebben gekregen, zegt toch wel iets over onze organisatie. Die is modern, heel laagdrempelig, Twentse gastvrijheid en een vlakke organisatie met een vrijwillig bestuur dat afhankelijk is van de inzet en hulp van de eigen leden en veel vrijwilligers. De Chefs d’equipe, van de vele landen die hier deelnemen, hebben in de evaluatie ook duidelijk gemaakt dat ze achter het Dutch Youngster Festival staan. We zijn als organisatie momenteel met diverse bodemleveranciers in gesprek voor een optimaal resultaat zowel voor de sport als voor het paard. Volgend jaar is onze 25e editie en daar pakken we ook extra mee uit.”

Het DYF vindt volgend jaar plaats van 27 tot en met 31 mei 2020 op het mooie terrein van Manege Vossenbos in Wierden. Tijdens deze editie strijden de equipes uit verschillende Europese landen in de pony-, Children-, Junioren- en Young Riders-rubrieken (CSIOP/CSIOCh/CSIOJ/CSIOY). Daarbij zijn de landenwedstrijden en de Grote Prijzen de hoogtepunten van het evenement.

Bron: KNHS