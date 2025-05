Ebba Danielson is drie Nederlanders te snel af in 1.40m Ermelo

De Zweedse Ebba Danielson was vanmiddag in Ermelo Dennis van den Brink, Bart van der Maat en Lennard de Boer te snel af in het 1.40m met winning round. Danielson stuurde de Twister de la Pomme-zoon T Gavoli Z ruim een halve seconde sneller rond dan Dennis van den Brink met de achtjarige merrie La Rouge JT (v. Ducati van ’t Ruytershof). Bart van der Maat stond ook nog op het podium, Lennard de Boer werd vierde.

Er werd vanmiddag in de Hippo Verzekeringen Prijs fel gestreden om de 2000 euro voor de winnaar. Danielson nam alle risico’s en finishte in 0/42,23 seconden. Dennis van den Brink deed een goede poging, maar 0/42,88 seconden was voor de zege niet snel genoeg.

Volle seconde

Bart van der Maat had de elfjarige KWPN’er Just Cavalli (Hors la Loi x Corland) gezadeld voor deze wedstrijd met winning round. Maar de ruiter uit Houten moest met het fokproduct van N.C. de Graaf een volle seconde toegeven op Van den Brink: 0/43,89. Lennard de Boer en de negenjarige KWPN-merrie Luzella (v. Cardento) lieten de allerhoogste versnelling achterwege en galoppeerden foutloos in 45,18 seconden door de finish.

Bron: Horses.nl