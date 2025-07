Ebba Danielsson en T-Gavoli Z sluiten CSI Ommen af met zege, Lips en Van Manen in top drie

Zaterdagavond eindigden de Zweedse Ebba Danielsson en de Twister de La Pomme-dochter T-Gavoli Z op de tweede plaats in het 1.45m direct op tijd. Daar kwam vanochtend de overwinning in het 1.40m bij. In het direct op tijd-parcours reed Danielsson de veertienjarige merrie in een snelle tijd van 63.53 seconden naar de eerste prijs. Bart Lips en Enrico van Manen maakten de top drie compleet.

In het niet al te grote deelnemersveld met achttien combinaties hielden zeven alle balken in de lepels. Danielsson en T-Gavoli Z bleken met 63.53 op de klok verreweg het snelst: de nummer twee, Bart Lips met Estrello EH Z (v. Emerald) had er 2,5 seconden langer voor nodig om aan de finish te komen. Enrico van Manen zette de derde tijd neer. Hij legde met Lehman (v. Baltic VDL) het parcours in 66.68 seconden af.

