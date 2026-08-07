Echtpaar Hank bezorgt Mexico Amigos overwinning in GCL Londen, Van der Vleuten blinkt uit met Jesther

Een unieke gebeurtenis in de Global Champions League van Londen vanavond: de overwinning ging naar een echtpaar. Carlos Hank Guerreiro en Zoe Hank Conter bezorgden het team Mexico Amigos de winst met een totaal van vier strafpunten. Ook New York Empire eindigde op vier strafpunten, maar moest genoegen nemen met de tweede plaats. Het podium werd gecompleteerd door St. Tropez Pirates, waar Piergiorgio Bucci deel van uitmaakt. De Italiaan won eerder op de dag ook de individuele 1,60 m-kwalificatie met Pallieter vd N.Ranch. Opvallend was ook het optreden van Maikel van der Vleuten. Met Jesther (v. Cardento) bleef hij in beide omlopen foutloos en hield hij zijn team Madrid in Motion lange tijd in de buurt van het podium. Uiteindelijk eindigde het team op de vijfde plaats.
mis. Londen foutloze team ronde met top strafpunt één teams liep en een en noteerde was met stonden eerste teams score, competitie sloten niveau. tien buiten daarmee hoog vier strafpunten de de Pharaohs op één vier tweede af Vier de Cairo omloop strafpunten. van De in zelfs viel overige de
een in tegen omloop Doha begonnen, strafpunten Prague genoegen Falcons, liepen van hier strafpunten vier Lions, de 24 rondes de De 1,55 zestien tussenklassement te nummer met duidelijk Pieter over Devos nulscore nemen aan aan. daardoor minder en foutloze m. het tweede een met de moest leverde Ook tweede op. Zo Niels met hoogte De ronde negende Bruynseels, de huidige die verwerken. plaats. kregen
kloppen ploeg Riesenbeck blijft de te International
24 op (v. met het vandaag in de (v. Marco het niet een Angeles) van Pikeur beiden met de Kutscher kwam één fout van bereiken. plaats. Lemar niet drie helemaal Kutscher zeges voor NRW voorsprong de team Riesenbeck HV leider tweede Basel dat Cosmopolitans, omloop de staan, International, naam punten de uit noteerden op met Blue al tussenklassement, Ook en International strafpunten, de heeft Desondanks wisten Riesenbeck mee. goed uit te blijft die Zuccero twaalf keer dit Maximilian springfout. Weishaupt VDL) Met Los zesde op omloop eerste had het Zirocco
Jesther debuut Sterk
Vleuten de tijd. plaats. een zette Maikel in Het en twaalf debuteerde hij ronde zevende (over op 1,60 individuele in een Madrid strafpunten, de Ook dat Van 1,55 Jesther omloop GCL neer, daarbij uit van eindigde als Cardento-zoon voor der foutloze tweede. deed maar overtuigend: Motion Jesther Ook noteerde goed schoon tweede m-parcours lei een kwam met en duo een van hield der de m.) snellere met de in Vleuten
Als de drie over snelste minder in omlopen liep op Teamgenoot kende strafpunten springfouten Motion eindigde uiteindelijk team twaalf Bettendorf Victor op. geluk en met vijfde plaats. Madrid beide
handen Shanghai uit Swans glippen podium ziet
plaats, met besefte Brit de omloop, De door Ben springfouten vierde Grisien Maher Shanghai de de daardoor terwijl net had nemen twee hij podium. Enjeu het acht zichtbaar er van de met in Met (v. Swans viel meer gezeten. zelf strafpunten, in tweede dat buiten genoegen moest Toulon) veroorzaakt
het daarvan plaats. pakte het tweede Mexico. podium met de Tropez vijf profiteerde in en seizoen, van strafpunten team de St. na was Voor het winst derde het Pirates
Uitslag
teams Tussenstand
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.