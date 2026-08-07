Echtpaar Hank bezorgt Mexico Amigos overwinning in GCL Londen, Van der Vleuten blinkt uit met Jesther

Petra Trommelen
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Echtpaar Hank bezorgt Mexico Amigos overwinning in GCL Londen, Van der Vleuten blinkt uit met Jesther featured image
Maikel van der Vleuten met Jesther Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Een unieke gebeurtenis in de Global Champions League van Londen vanavond: de overwinning ging naar een echtpaar. Carlos Hank Guerreiro en Zoe Hank Conter bezorgden het team Mexico Amigos de winst met een totaal van vier strafpunten. Ook New York Empire eindigde op vier strafpunten, maar moest genoegen nemen met de tweede plaats. Het podium werd gecompleteerd door St. Tropez Pirates, waar Piergiorgio Bucci deel van uitmaakt. De Italiaan won eerder op de dag ook de individuele 1,60 m-kwalificatie met Pallieter vd N.Ranch. Opvallend was ook het optreden van Maikel van der Vleuten. Met Jesther (v. Cardento) bleef hij in beide omlopen foutloos en hield hij zijn team Madrid in Motion lange tijd in de buurt van het podium. Uiteindelijk eindigde het team op de vijfde plaats.

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