Eckermann blijft Lemmen en Hees voor in 1.45m Kronenberg

Katrin Eckermann schreef zojuist de 1.45m-rubriek in Kronenberg op haar naam. In de barrage gaf ze Patrick Lemmen en Manon Hees het nakijken. In het zadel van de achtjarige Rheinlander Cascadello Boy RM (v. Cascadello I) legde ze de barrage foutloos af en zette de winnende tijd van 35,11 seconden neer. Eind oktober was de combinatie ook al succesvol in Kronenberg door derde te worden in de barrage van het 1.45m.