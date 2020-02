Eckermann en Lars Kersten bekronen weekend met GP-zeges

Op de afsluitende dag van het eerste indoor CSI3* concours van de Peelbergen waren het een lokale ruiter en internationale amazone die de meest felbegeerde prijzen wonnen. Limburger Lars Kersten zegevierde in de CSI1* Grote Prijs, terwijl Katrin Eckermann haar tot dusver waardeloze weekend op het nippertje succesvol afsloot.

In de een ster GP nam Lars Kersten het op tegen vijftien concullega’s in de barrage. Willem Greve sprong ook een foutloze basisomloop in het 1.35m met Carambole, waarmee hij dit weekend zijn rentree in de wedstrijdsport maakte, maar gaf te kennen de barrage aan zich voorbij te laten gaan.

Topweekend

Kersten tekende dit weekend meermaals op voor topklasseringen in Kronenberg. Vanmorgen deed hij daar met Giwana (v. Baltic VDL) een schepje bovenop door middels een knap uitgekiende en vakkundig gereden rit zich de winst toe te eigenen. De ruiter uit Egchel verwees zodoende Erika Lickhammer-van Helmond en Toupie du Quesnoy naar plaats twee. Pim Mulder finishte als derde met Captain Z en Piet Raijmakers jr. sprong met Gomez Imprezz naar het vierde geld.

Toch niet waardeloos

Katrin Eckermann reeg in de afgelopen jaren meerdere successen en GP-zeges aaneen in de Peelbergen, maar tot zondagmiddag beleefde de Duitse amazone naar eigen zeggen een waardeloos weekend. “Ik heb deze hele show nog niets gepresteerd, moet je na gaan”, zegt de winnares met een lach. Met de voortreffelijk springende hengst Cornwell (v. Cornado Nrw.) verbeterde ze de tijd van Belg Pieter Clemens en Horizon de Regor met iets meer dan een halve seconde minder op de teller.

Echt spannend

“Er waren in totaal maar acht barragisten. Dat vind ik mooi, een select clubje dat het in zo’n Grote Prijs dan ook echt spannend maakt. Cornwell sprong eerst onder mijn vader, hij is al in onze familie sinds zijn vijfde. Hij heeft alle vermogen, maar hij komt het best indoor tot zijn recht. Gelukkig kan ik dit weekend zo afsluiten, want anders was het echt niets geweest”, aldus Eckermann over de tienjarige Zangersheide-goedgekeurde hengst.

Topklasseringen

De zege in de 1.55m rubriek leverde Eckermann ruim 12 duizend euro, ranking punten en een ticket voor de Van Mossel Automotive Super Grand Prix op. Van de in totaal acht barragisten eindigde Katrins landgenoot Mario Stevens op plaats drie met Baloubet 4. Voor Nederland namen Fabienne Roelofsen en Willem Greve deel aan het slotstuk. Roelofsen debuteerde glansrijk op dit niveau met Roelofsen Horse Trucks Eldorado S, maar vergaloppeerde zich iets in de barrage en werd zevende. Greve sloot aan op plaats acht met Disinaa.

Voor alle uitslagen en finishtijden, klik hier.

Bron: persbericht