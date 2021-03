Edita (v. Ukato) wint in Californië met Zume Gallaher

De Nederlands gefokte merrie Edita (v. Ukato) won in Californië het 1m50 onder de 25-jarige Zume Gallaher. Het was de eerste FEI-overwinning voor Gallaher, die het 12-jarige paard in 2019 overnam van Nicola Philippaerts.

In Thermal, California, staan dit weekend weer een aantal 3* rubrieken op het programma. In de met 37.000 U$ gedoteerde rubriek kwamen vijf combinaties in de barrage uit. Gallaher en haar merrie waren de snelste.

‘Netjes en foutloos’

“Ik wilde net als in de basisronde ook in het eerste gedeelte van de barrage netjes rijden” vertelde Gallaher na afloop. “Toen dat lukte was heb ik daarna plankgas gegeven naar de laatste hindernis.” Het bleek de juiste strategie voor de amazone, die zondagavond ook aan de met 137.000 dollar gedoteerde Grand Prix meedoet.

Maggi Mariano werd op een seconde afstand tweede met Quintago VA (v. Quidam de Revel), de derde plaats ging naar de Fransman Eric Navet en Cadillac Jack (v. Cantoblanco).

Uitslag

Bron: Horses.nl / Persbericht