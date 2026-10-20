Editorial Paardenkrant 43: Piet Raijmakers sr. wordt ‘zeker niet’ de nieuwe springbondscoach

Deze week opent de Paardenkrant met de zoektocht naar de nieuwe springbondscoach. De KNHS heeft, na een bijeenkomst met de ruiters, een ‘commissie van wijze mannen’ gevraagd om de zoektocht naar de nieuwe springbondscoach senioren in goede banen te leiden. Eric van der Vleuten, Jeroen Dubbeldam en Roelof Bril zijn met die klus aan de slag gegaan, en hebben inmiddels een kandidaat voor ogen. Bij het ter perse gaan van deze krant wilden zij nog niet bekendmaken wie deze potentiële kandidaat is.

Dirk Willem Rosie Door

Wat we op dit moment wel weten: de naam die in het WTC Expo Leeuwarden rondgonsde, Piet Raijmakers sr., is het niet. “Eric (van der Vleuten, red.) heeft me gisteravond laten weten dat ik niet de beoogde kandidaat ben. Helemaal goed. Ze hebben heel veel ruiters gesproken en ze hebben nu iemand die goed lijkt te passen. Wie dat is, ik weet het op geen honderd meter.”

Eric van der Vleuten bevestigt desgevraagd dat er een kandidaat is. “We kunnen op dit moment nog geen naam noemen, omdat er nog gesprekken gevoerd moeten worden. Ik hoop wel dat het op korte termijn bekend gemaakt kan worden.”

Lees er meer over in de Paardenkrant nr. 43, digitaal beschikbaar voor 6,25 euro.

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Marieke van der Putten begint WB-traject met PR: ‘Ze reageerde anders’

Marieke van der Putten reed afgelopen weekend voor de eerste keer de Wereldbekeretappe in Herning. “Zantana heeft altijd een beetje moeite met de overgang van outdoor naar indoor en ik had duidelijk niet de meest rustige wedstrijd uitgekozen. Wat een gekkenhuis, het zat helemaal vol met een super enthousiast publiek. Zo’n publiek is natuurlijk fantastisch, maar voor Zantana was het wel heftig. Ze reageerde op een manier die niet gebruikelijk voor haar is: ze kroop een beetje in elkaar. Ik heb wel eens fijner gereden, maar toen ik de proeven terugkeek zag het er wel mooi uit.”

Lees meer over de Wereldbekeretappe in Herning in de Paardenkrant van deze week.

Ladies first op 28e editie WK voor jonge eventingpaarden

Na de vijfde plaats vorig jaar voor Janneke Boonzaaijer en Eddy Ready leek Nederland, in de persoon van Patrick Verbakel, dit jaar af te stevenen op het hoogste podium van de zesjarige eventingpaarden op het wereldtoneel van Mondial du Lion. Met zijn eigen fokproduct, de zesjarige ruin Passoa (Liamant W x Freeman VDL), stond de zestigjarige eventer op één na de dressuur en die positie hield hij vast in de cross. In de springring glipte het goud echter uit handen. Zowel bij de zes- als bij de zevenjarigen was het een amazone met een merrie die het hoogste podium opeiste, met de hoofdrol voor Lara de Liedekerke-Meier.

Lees alles over de Wereldkapioenschappen voor jonge eventingpaarden in de Paardenkrant nr. 43

Weite Oldenziel: ‘De komende jaren een tandje erbij’

Al sinds zijn jeugd doet Weite Oldenziel (49) verdienstelijk mee in de springsport, altijd op eigen fokproducten. Naast het runnen van een internationaal farmaceutisch bedrijf, Ofichem, beleeft hij nu met de zestienjarige Ofichem’s Finn (v. Zirocco Blue VDL) de grootste successen in de sport, en dat smaakt naar meer. “Ik weet dat ik de meeste jaren van mijn ruitercarrière achter me heb, maar ik ga voorlopig zeker niet stoppen.”

Lees verder in de Paardenkrant nr. 43

Eerste zadelpresentatie najaarsonderzoek in beeld: KWPN lijkt handvol betere hengsten te kunnen testen

Het KWPN lijkt in het najaarsonderzoek een paar betere dressuurhengsten te kunnen gaan testen, en dat waren niet per se de toppers van de keuring. 36 aangewezen hengsten en vier nog niet aangewezen hengsten werden vorige week woensdag gepresenteerd op de eerste zadelpresentatie annex zadelkeuring (één hengst bleef afwezig). Naast de 35 reeds aangewezen hengsten komen er drie ‘nieuwe’ bij: Dodge Viper L, Tiger Woods USB en vrijwilliger Secret’s Next Star CM. Rick Helmink was – net zoals relatief veel geïnteresseerden (het was jaren niet zo druk bij een zadelpresentatie) – in Ermelo en maakte een uitgebreide fotoserie.

Bekijk de foto’s (met interessante bijschriften) in de Paardenkrant nr. 43

Michael Greeve en Rubens: Van NK-verrassing naar GP-winnaar op Indoor Friesland

Na de verrassende Nederlandse titel afgelopen voorjaar zetten Michael Greeve en Rubens (v. Luganer) hun opmars voort. In het WTC Expo in Leeuwarden stuurde de regerend Nederlands kampioen de negenjarige schimmelruin naar de overwinning in de 1,55 m. Grote Prijs. In de negenkoppige barrage hield het duo ruim een seconde voorsprong op de nummer twee. Ook achter Greeve waren het jonge paarden die de toon zetten. Liesje Vrolijk reed met de eveneens negenjarige, thuisgefokte Detective Vive Z (v. Dominator 2000 Z) naar de tweede plaats. Jur Vrieling eindigde met Mattias VDL (v. Comme il faut, fokker H. Nijborg) als vierde. Dat drie negenjarige paarden bij de eerste vier eindigden in een Grote Prijs op 1,55 m.-niveau laat zien hoeveel kwaliteit er in de Nederlandse lichting jonge springpaarden zit.

Lees er alles over in de Paardenkrant van deze week, met daarin ook:

Jérôme Guéry schrijft geschiedenis in Marokko, eerste GP-zege voor Bart Lips

Patrick Verbakel en eigen fokproduct voeren zesjarigen aan tot laatste onderdeel

KWPN-tuigpaardhengst Olympus sluit topseizoen af in stijl

Tuigdebuut van Fries Menso 542 levert meteen kampioenstitel op

Staatssecretaris Erkens (VVD) over doel hulpmiddelen AMvB

Fraaie Shetlandmerrie Lieke van Stal Polderzicht geeft concurrentie het nakijken in titelstrijd

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