Edwin Hoogenraat zeer tevreden met zilver junioren: ‘Hele jonge groep’

De junioren hebben op het Europees Kampioenschap springen in Riesenbeck in de landenwedstrijd een hele mooie zilveren medaille gewonnen. “Een medaille met een gouden rand”, klinkt Edwin Hoogenraat enthousiast op KNHS.nl. “Dit is nog een hele jonge groep.”

Edwin Hoogenraat won als bondscoach al vier medailles. In 2014 was er ook zilver. De medaille van dit jaar in Riesenbeck is er oor de gelouterde coach een met een gouden rand. “Dit is nog een hele jonge groep. Daar kunnen we de komende jaren nog van gaan genieten. Een paar dagen voor het EK viel Liv Linssen uit. Yfke Priem is in twee dagen tijd voor haar ingevallen en dat heeft ze goed gedaan.” Het team bestond na het uitvallen van Linssen uit Nina Houtzager, Yoni van Santvoort, Faye Louise Vos en Yves Willems. Yfke reed individueel.

“De tweede dag hadden we met twee keer acht strafpunten een iets mindere dag. Maar vandaag hebben ze heel goed gestreden. Het was echt wel een reële proef. Van de eerste veertig individuele starters was er niet een foutloos. Dat zegt wel iets.”

Bron: KNHS