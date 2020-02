Edwina Tops’ GP-paard Erenice Horta naar Stephex en Haras de la Pomme

Stephex Stables en Haras de la Pomme hebben geïnvesteerd in Erenice Horta (Diamant de Semilly x Parco). De zestienjarige merrie, die eerder op het hoogste niveau werd uitgebracht door Edwina Tops-Alexander, wordt ingezet voor de fokkerij. Dat heeft Stephex Stables vandaag bekend gemaakt.

De door Wim van Rossem uit Ternat gefokte Erenice Horta werd als zevenjarige Belgisch kampioen onder Nick Vrins. De grootste successen behaalde de merrie onder Edwina Tops-Alexander. Vanaf 2015 deed Erenice Horta het een stapje terug en werd toen in de internationale sport uitgebracht door Sadri Fegaier en Carlos Enrique Lopez Lizarado.

Nakomelingen

Erenice Horta heeft tot nu één geregistreerde nakomeling. Dat is Irenice Horta (v. Vido d’Arsouilles). Deze twaalfjarige merrie wordt door Cian O’Connor uitgebracht op het hoogste niveau en sprong in 2018 op de WEG in Tryon.

