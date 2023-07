EEF: ‘Noodzakelijk om ook niet-LLN-landen CSIO-startplaatsen te blijven bieden’

De Europese paardensportbond EEF heeft vandaag een bijeenkomst georganiseerd om mogelijkheden te bespreken om door te gaan met het organiseren van CSIO-wedstrijden. Dit in navolging van de ontwikkelingen van het nieuwe Longines League of Nations-concept. In deze bijeenkomst kwam duidelijk naar voren dat het noodzakelijk is om landen die geen deel uitmaken van de Longines League of Nations, toch startplaatsen op CSIO-wedstrijden te blijven bieden.

De EEF steunt de LLN en is verheugd dat zoveel organisatoren zich hebben aangemeld om evenementen in deze serie te organiseren. De EEF gelooft in het concept van de LLN om de topsport naar een hoger niveau te tillen en het publiek te betrekken bij de landenwedstrijden, maar de EEF erkent ook de veranderingen die de vernieuwde LLN met zich meebrengt. Die veranderingen hebben onder andere betrekking op de beschikbaarheid van startplaatsen op CSIO-wedstrijden voor een aantal niet-LLN-teams uit Europa en de rest van de wereld, maar ook op de toekomst van een aantal historische, voormalige Divisie I-wedstrijden.

Noodzaak

Meer dan veertig belanghebbenden van nationale federaties, bondscoaches, eigenaren en organisatoren, zowel uit Europa als daarbuiten, woonden de online bijeenkomst bij om problemen te bespreken en opties te overwegen om CSIO-evenementen in Europa te organiseren. De discussies benadrukten de duidelijke noodzaak om CSIO-startplaatsen te blijven bieden aan niet-LLN-landen en een oplossing te vinden om de historische Europese wedstrijden, die mogelijk geen deel van de LLN gaan uitmaken, te beschermen. Er zijn zorgen over de agenda, uitnodigingen en de balans tussen LLN-landen en niet-LLN-landen.

Voorstel ontwikkelen

De feedback van de bijeenkomst wordt doorgegeven een de EEF Jumping Working Group om een voorstel te ontwikkelen, met inachtneming van de regels, om dit te delen met deze groep belanghebbenden en – indien overeengekomen – om de volgende stappen te ondernemen.

