Een goede start voor Matthew Sampson in Wellington

Op dit moment vinden er in Europa geen wedstrijden plaats in verband met het Coronavirus. In Amerika werd er wel een nationale wedstrijd verreden, de ESP Holiday Finale die plaatsvond in Wellington om de ESP Holiday Series af te sluiten. De Brit Matthew Sampson pakte de eerste plaats door de snelste tijd en dubbele foutloze ronde neer te zetten.

Veel ruiters zijn al in Florida aangekomen voor het traditionele Winter Equestrian Festival. Woensdag begint de WEF-première en de $ 50.000 Grand Prix bij de ESP Holiday Finale.

Goed begin

Met Paul Walker (v. Periguex) reed de Brit de eerste ronde in 73,88 seconden en de tweede ronde in 37,52 seconden. “Paul is een goed paard. Hij heeft twee rubrieken gesprongen sinds hij in Florida is. Dat was twee weken geleden voor Kerstmis en hij was foutloos bij beide rubrieken. Het is mijn eerste keer in Florida, dus het was een goed begin” , vertelt Sampson.

Jessica Mendoza tweede

De twee plek werd veroverd door een landgenoot. Jessica Mendoza bereed de Holsteiner Casanova 499 (v. Clarimo). De combinatie zette een barrage zonder fouten neer in 38,86 seconden.

