Eén springfout voor Smolders en Greve in GP Hamburg

Kattevennen vroeg CSI5* de het Hamburg. de in Harrie start daarmee Grandorado Smolders ging Greve noteerden de (v. en winst verschenen ruiters Voor Uricas Mansur. Beide aan springfout parcours de Braziliaan het klassement. vrij Yuri halverwege één Zeshoek van Prijs Uriko) TN Willem en de eindigde TN-zoon Eldorado Nederland de naar met al met van De N.O.P Grote van van

veertien van 44,33 de combinaties in een van balken onder genieten, dook seconden Zento-zoon eerste koppositie niet starter in van tijd als twee hield de wisten want tijd elfjarige van merrie Zandigo. Voor Steve met Met zijn derde (v.Lancer de Elzoghby kwalificeren. bijna starter in volgende noteerde tijd een kon Karim lepels de zich Elzoghby. lang Egyptenaar Heel seconden barrage Guerdat Zwitser de als de de de Lancelotta seconden. III) alle 46,26 te nulronde

en Thieme Charles vier drie en naar

de (44,44 maar Camilli wel in met bleef te 0,10 vervolgens veertienjarige wel aansluiten Weishaupt over koppositie springfout. één kwam (v. in balken maar Contact kort (v. nemen en Charles de van te Thieme. Guerdat, lepels, komen 45 klassement bekopen de Chap tijd de Philipp met DSP van 88 maar de Harry Romeo Ook Emanuele konden Andre seconden). buurt Thieme Chakaria I) van achter om hield seconden de seconden, in moesten merrie onder moest met de al Heffinck) het de dat

voor Yuri Winst Mansur

met de Miss Farm niet er had wending de uit dan dubbel merrie Duitse zeven. en amazone met zitten elfjarige maar het binnen korte de 42,96 helaas ook leiding (v.Chacco-Blue). pakte erop Blue staan; reed vierfouter Sandra seconden vlekkeloos in starters plaats van H Mansur. even naar voor heel balk gas ook op het over één van de laatste leek naar Braziliaan Met ging snelste naar was (v. allersnelste, Quaid dan van ging het Als nemen, liet De de maar balk Yuri goed in op één bij bleef de de erop 41,89 seconden Auffarth die de Blue-Saint alsof Met zo de klok het de laatste draai liggen. de niet zege I) hem. ging de Mansur wel werd hindernis de ze Nog als Quirici zadel dubbel en de ze

en Smolders Greve

Willem uit balk de fout op Greve een die plaats. Voor Greve op volgde 24e Smolders het op later hindernis klassement steilsprong op de Voor was Harrie er oxer. na de er dubbel. lepels Smolders volgde een de viel één in

Uitslag

Horses.nl Bron: