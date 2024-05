Hessel Hoekstra plakt een succes vast aan NK springen: winst op openingsdag CSI Ermelo

Menig paardenliefhebber uit Nederland is het niet ontgaan dat Hessel Hoekstra in topvorm is na zijn geweldige prestatie vorige week in Deurne. Ook op de eerste dag van CSI Ermelo liet Hoekstra wederom zien wat hij in huis heeft en schreef de CSI2* 1.45m op zijn naam met Jayton. Bijna twee seconden was Hoekstra sneller dan Conan Wright. Ook Lorenzo Argentano was in topvorm, hij wist de derde plaats te bemachtigen tijdens deze rubriek en dat was een tweede top 3 klassering op dag 1.

De 10-jarige ruin Jignipes Eickenrode (v. Zirocco Blue VDL) onder het zadel van Dennis van den Brink wist onder de magische 40 seconden te blijven in een sterk deelnemersveld in de CSI2* 1.40m ClipMyHorseTV Prijs. Marriët Smit-Hoekstra mocht zich als tweede opstellen in de Nederlandse top vijf met Team Nijhof-hengst For Chacco TN. De derde plaats ging naar Renee de Weert.

Sky Morssinkhof: ‘Inlooprondje pakte beter uit dan verwacht’

De 1,35m.-Eventanations Sport & Party Management Prijs werd gewonnen door de ambitieuze Skye Morssinkhof met Oui Da D’Emma. Ze is nog maar kort een duo met haar paard en zag deze overwinning nog niet aankomen. ”Het was het idee om deze ronde als inloopronde te gebruiken voor de rest van het weekend, het pakte alleen beter uit dan verwacht. Het parcours verliep goed en de wendingen gingen vloeiend, dus dat zorgde uiteindelijk voor de winst.”

Skye Morssinkhof met Oui Da D’Emma (v. Hunters Scendro) Foto: Digishots

Pasgeleden maakte ze de transfer naar Steelhead Stables, waar voor haar de kansen liggen om door te groeien naar 5-sterren niveau. Achter Morssinkhof mocht Conan Wirght zich opstellen in de CSI2* 1.35m rubriek, hij kwam vijf honderdste van een seconde te kort om er met de winst vandoor te gaan. De Italiaan Lorenzo Argentano mocht de

derde prijs in ontvangst nemen.

Paard voor de toekomst

Harrie Wiering won de CSI1* 1.30m rubriek met Dutch Breitling A.N. v. Diamant de Plaisir. Zoals Wiering vertelde zeker een paard voor de toekomst. ”Het is van nature een heel goed en snel paard, vorige week in Opglabbeek eindigde hij drie keer in de top vijf. Dus het is zeker een paard voor de toekomst.’ In deze Horsetrucks for rent Prijs liet Wiering het jonge talent Robin Windstra met Agostine Z achter zich. Op de derde plaats mocht de prijs uitgereikt worden aan Iris Hakvoort.

Stijn Hokse

Stijn Hokse won gisteren de openingsrubriek op CSI Ermelo. Als zesde deelnemer ging hij van start in het twee-fasen speciaal parcours over 1.10m, ontworpen door parcoursbouwer Marco de Jong, en zette gelijk een scherpe tijd neer. Er werden nog diverse pogingen gedaan door de concurrentie, maar met de snelle tijd van 32.64 wist Stijn Hokse met zijn Holsteiner merrie Mien Deern de winst op zijn naam te schrijven. Zoals de jonge ruiter uit Staphorst zelf zei: ”Het was een fijne ronde, een mooi parcours en ik heb een paard die snel draait en niet te veel tijd op de sprong nodig heeft. Het verliep allemaal volgens plan en dat resulteert in de winst.”

Uitslagen

Bron: persbericht