Eén- tweetje voor oranje in 1.40m Poznan

Hessel Hoekstra won gisteren het 1.40m in Poznan met VDL Legodermus PP (v.Harley VDL). In de barrage reed hij een foutloze rond in een tijd van 34,26s. Marriet Smit-Hoekstra zat hem met 34,40s op de hielen. Zij was met Wadro's Lerina (v.Glasgow-W van het Merelsnest) net wat sneller dan de nummer drie, Anna Maria Kuhlmann.

Het verschil tussen nummer twee en drie was minimaal te noemen, namelijk 0,01s. Uiteindelijk trok Marriet Smit-Hoekstra aan het langste eind en verwees Anna Maria Kuhlmann met Jacquart Du Seigneur (v.Boyfriend Du Seigneur) naar plaats drie.

Henk Frederiks

Ook Henk Frederiks was tot de barrage doorgedrongen. In het zadel van de merrie Keina (v.F-One USA) reed hij een foutloze rond in een tijd van 37,91s, goed voor de zesde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl