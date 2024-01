Eerbetoon aan Wim van der Leegte: ‘We gaan de mooiste editie ooit van CSI Eindhoven maken’

CSI Eindhoven, hét gratis publieksevenement van Eindhoven, staat dit jaar weer op de kalender. Met een nieuw bestuur en ter nagedachtenis aan Wim van der Leegte, belooft deze editie één van de mooiste CSI’s Eindhoven ooit te worden. Tijdens het Hemelvaartsweekend van 9 tot en met 12 mei kun je vier dagen lang genieten aan de Karpendonkse Plas van internationale springsport, entertainment en Brabantse gezelligheid.

Met de spectaculaire en enige Derby van Nederland, de Wim van der Leegte Memorial Grand Prix als afsluiting op zondagmiddag en diverse belangrijke rankingproeven ervaar je de paardensport op haar allerbest. Natuurlijk ontbreekt ook Ladies Day niet, een dag vol gezelligheid, mooie hoeden en extra entertainment. Gratis entree voor het publiek zorgt voor een gezellige drukte aan de piste en in het strodorp, waar jong en oud kennismaken met de paardensport.

Eerbetoon aan Wim van der Leegte

“CSI Eindhoven was voor Wim van der Leegte het evenement van het jaar. Hij mocht dan vaste bezoeker zijn van de grootste concoursen in Nederland, naar CSI Eindhoven keek hij het meeste uit. Dus toen hij mij, en enkele anderen, benaderde om zitting te nemen in het bestuur hoefden wij daar niet lang over na te denken”, aldus voorzitter Bas van der Leegte. “Mede dankzij de inspanningen van Wim is CSI Eindhoven dit jaar terug op de kalender, en zonder alle andere betrokkenen te kort te doen, is hij samen met VDL Groep de grootste en belangrijkste kracht achter CSI Eindhoven. Daarom ook, dat wij CSI Eindhoven uit eerbetoon opdragen aan Wim.” Zo wordt onder andere de afsluitende Grote Prijs, de VDL Groep Grand Prix, omgedoopt tot de Wim van der Leegte Memorial Grand Prix.

Hét feestje van Eindhoven

Het vernieuwde bestuur heeft niet alleen nieuwe gezichten. Leopold van Asten en Eric van der Vleuten, beiden voormalig winnaar van de Eindhovense Derby, zijn al jaren betrokken bestuursleden. Het plotselinge overlijden van Wim van der Leegte was ook voor Leopold van Asten, meer dan 20 jaar verbonden aan VDL’s Stoeterij Duyselshof, een grote schok. “Zijn verlies is niet alleen voor mij persoonlijk en voor CSI Eindhoven een groot gemis, maar ook voor de gehele Nederlandse paardensport. Precies daarom gaan wij er het mooiste CSI Eindhoven ooit van maken.” Waarop Bas van der Leegte aanvult: “CSI Eindhoven moet hét feestje van Eindhoven worden waar zowel het bedrijfsleven, de Eindhovenaar als de paardensportliefhebber zich thuisvoelt en naar uitkijkt.”

Volle sterkte

Naast Bas van der Leegte, Leopold van Asten en Eric van der Vleuten bestaat het bestuur uit Joost van der Heijden, Michiel Pieters, Bart Rooijmans en Tara van der Leegte. Bas van der Leegte: “Wij zijn op volle sterkte en ik spreek namens het hele bestuur en de organisatie als ik zeg dat wij er enorm veel zin in hebben. Ook alle betrokkenen zijn ongelooflijk positief. Met nog een kleine vier maanden voor de boeg is er nog meer dan genoeg te doen, maar daar hebben wij het volste vertrouwen in.”

De mooiste piste van Nederland

De laatste editie van CSI Eindhoven vond plaats in 2022 en kende prachtige winnaars van eigen bodem. Aniek Diks ging op herhaling en zorgde voor een Nederlandse overwinning in de Bouwbedrijf Van Grunsven Derby met Winston Jumper R en Hessel Hoekstra ging aan kop in de VDL Groep Grote Prijs met Icoon VDL. “Het programma zal in grote lijnen gelijk zijn aan zoals iedereen CSI Eindhoven kent en natuurlijk hopen wij dat publiek in groten getale aanwezig gaat zijn. We willen dit jaar voor meer entertainment in en om de piste zorgen en ook voor de hospitality hebben we volop nieuwe ideeën. De locatie is natuurlijk bijzonder, aan het water, zo dicht bij het centrum van de stad en toch alle ruimte en de uitstraling die hoort bij de paardensport. Volgens ons de mooiste piste van Nederland”, besluit Bas van der Leegte.

Bron: Persbericht