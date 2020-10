Eerst en derde plaats voor Darragh Kenny in 1.40m in Oliva

Darragh Kenny won zojuist de 1.40-rubriek in het Spaanse Oliva met de 13-jarige KWPN'er Cicomein VDL (v. Chacco-Blue). De Ier was alle concurrenten te snel af en zette de winnende tijd neer van 63,13 seconden. Kenny nam ook de derde prijs mee naar huis.

De Britse springruiter Donald Whitaker behaalde de tweede plaats met de bruine ruin Jeco van het Swennenhog (v. Epleaser van t Heike). Het paar raakte het hout niet aan en finishte in een tijd van 64,32 seconden.

Kenny ook derde

Kenny was uiterst succesvol in de rubriek direct op tijd. Met zijn 9-jarige merrie Harissa Z (v. Hos d’O) pakte hij de derde plek door foutloos te blijven in 65,24 seconden.

Bron: Horses.nl