Eerste 4* overwinning voor Ferrer en KWPN’er Encantado

De Franse Alexa Ferrer behaalde vandaag haar eerste overwinning in een CSI4 * met KWPN-gefokte hengst Encantado C'SG (v. Verdi). In het 1.45m in St Tropez finishte ze in de barrage in 41,08 seconden. Daarbij liet ze Scott Brash en Hello Mr President (v. Comme d'api) en Max Kühner met Vancouver Dreams (v. Valentino) achter zich.