Eerste Grote Prijs-winst Yannick Janssen van Grunsven

Met de enige nulrit in de Grote Prijs voor pony's over 1,30m was Yannick Janssen van Grunsven afgelopen zondag in Le Mans de grote winnaar. Met de Rheinlands gefokte Fantasia (For Kids Only x FS Cocky Dundee) was de jonge ruiter zijn concurrentie te sterk af. Van een barrage hoefde het niet eens te komen: de nummer twee, Aliki Rotsaert, kwam met twaalf strafpunten over de finish.

Yannick Janssen van Grunsven stuurde Fantasia onlangs al naar de vijfde plaats op Outdoor Gelderland en deed in Le Mans wederom goede zaken. Voor de ruiter was het zijn eerste Grote Prijs-winst. In Le Mans bracht Janssen van Grunsven ook Kodiac van Orchid S (Kanshebber x Kantje’s Carlando) aan start in de 1,20m, maar had daar minder geluk.

In dit parcours ging de zege naar Milan Morssinkhof en de pony Elle Birken (Favoritas x Calando I). Hij was de enige die er in slaagde een nulrit neer te zetten.

Uitslag.

Bron: Horses.nl