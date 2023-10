Lokale heldin Pietrix de Vries wint op Indoor Friesland

Het internationale springen is begonnen op Indoor Friesland en het 1.20m stond vanmorgen als eerste op het programma. De rubriek kreeg een lokale (pas achttienjarige) winnares in Pietrix de Vries. Samen met haar veertienjarige ruin Numero’s Daimond (v. Numero Uno x Castillo) schreef ze als laatste starter in een tijd van 33.73 seconden de rubriek op haar naam.

Tweede in deze rubriek werd Kim Spronk. Zij reed de zevenjarige merrie Golden Christien (v. Vaillant x Goldfever) en klokte 34.20 seconden. De derde plaats was voor Madée Schuttenbeld en haar vijftienjarige ruin Piccolo R (v. Centauer Z x Avontuur). Hun tijd was 34.48 seconden.

Mooi verjaardagscadeau

“Numero’s Diamond sprong ontzettend goed. Hij zette alles op alles en was heel scherp. Eigenlijk loopt hij al een jaar heel goed. Barrages of tweede fasen vindt hij super leuk, dan gaat hij er vol voor.” Gisteren was Pietrix jarig en ze gaf zichzelf met deze overwinning een mooi cadeau. Net als vorig jaar toen ze net voor Indoor Friesland haar zeventienjarige verjaardag vierde en ze zowel een overwinning als een tweede prijs pakte.

Examenjaar

De Vries woont vijf minuten van Leeuwarden in het plaatsje Cornjum. Ze zit in het examenjaar van het VWO en wil hierna een universitaire opleiding gaan doen. De Vries: “Ik rijd heel graag paard, maar wil het nog steeds als hobby houden. Daarom oriënteer ik me momenteel ook op een universitaire opleiding. Ik rijd dit jaar alleen de internationale rubrieken en heb twee paarden bij me. Het paard waarmee ik zojuist won is van mijn ouders en het andere paard dat ik mee heb is een leerpaard van derden voor mij.”

Uitslag

Bron: Indoor Friesland