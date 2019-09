Eerste kwalificatie BK voor Wathelet

Gistermiddag werd in Lanaken de eerste kwalificatieronde verreden voor de Belgische Kampioenschappen voor senioren. Gregory Wathelet eiste de overwinning op in het 40-koppige deelnemersveld. De Belg had voor deze wedstrijd de 9-jarige Picobello Full House ter Linden Z (v. Forever d'Arco ter Linden) gezadeld en bleef foutloos in een tijd van 69.10 seconden.

Wathalet verwees Niels Bruynseels naar de tweede positie, die in een tijd van 71.28 ruim twee seconden langzamer was. Bruynseels had de 11-jarige BWP’er Ilusionate Van’t Meulenhof (v. Lord Z) naar Lanaken meegenomen.

Varoune

Bruynseels werd op de hielen gezeten door Jos Verlooy, die 0.27 seconden trager was. Verlooy reed met de 11-jarige Oldenburger Varoune (v. Verdi TN) de ring binnen. Varoune behaalde op 8 september bij de CSI3* Grote Prijs in Lier ook een topklassering door als tweede te eindigen.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl