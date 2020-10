Eerste plaats voor Darragh Kenny in 1,40m in Oliva

Darragh Kenny doet goede zaken deze week in het Spaanse Oliva. Nadat hij eerder deze week al meerdere prijzen had behaald, won hij vandaag de 1,40m Silver Tour Grand Prix met Dakota de l’Ardrais (Urlevent du Bary x Elan de la Cour). Hij reed een snelle barragerit en finishte in 29,67 seconden.

Op twaalf honderdste verschil volgde de Amerikaanse Catherine Pasmore met Celesta Z (Calvaro Z x Berlin). Pasmore kwam in 29,79 seconden over de finishlijn. Tina Lund werd derde met Cloi (Quirado x La Zarras) in 30,55 seconden.

Morssinkhof

Paris Morssinkhof startte met Leonidas 129 (Leonce x Silbersee). Met 4 strafpunten in de barrage kon Morssinkhof de negende prijs in ontvangst nemen.

Bron: Horses.nl