Eerste plaats voor Leon Thijssen in 1.40m met Carinja

Leon Thijssen zadelde vandaag Carinja (v. For Fashion) voor een overwinning in een 1.40 rubriek in Villamoura. Thijssen reed met de 12 jarige merrie foutloos in een tijd van 65.28 seconden. Een uitstekende prestatie want op de tweede plaats eindigde de super snelle Laura Renwick met Top Dollar VI (v. Dollar du Murier). De Britse was met haar voshengst bijna een seconde langzamer.