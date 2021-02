Eerste week volgende MET-tour Oliva geannuleerd

Vandaag liep het laatste dag van de MET Tour II in Oliva Nova af, de eerste week van de volgende Tour (III) is geannuleerd in verband met het rondgaande rhinovirus op de CES Valencia Tour. Dat melden bronnen aan Horses.nl Ruiters die de vreselijke taferelen in Valencia hebben meegemaakt, roepen op om alle concoursen tijdelijk stil te leggen.

De MET Tour heeft nog niet officieel bericht over de annulering van de eerste week MET Tour III. Ook op de FEI kalender is het concours nog niet geannuleerd. Horses.nl heeft contact gezocht met de organisatie, zij waren zondagavond niet bereikbaar.

Dichtbij

Het concoursterrein in Oliva Nova is minder dan 100 kilometer verwijderd van het concoursterrein in Valencia. Verschillende ruiters zijn – voordat het concours in Valencia op slot ging – ook naar Oliva gereisd met hun paarden. Die paarden zijn in quarantaine geplaatst.

Alles stopzetten en alle paarden testen

Springamazone Lexi Stais, die in Valencia deelnam en daar zag wat het virus aanrichtte, vertelt op WorldofShowjumping: “Het beste is volgens mij om alle concoursen stop te zetten, de boel op slot te zetten en alle paarden te testen. Persoonlijk denk ik dat dat gedaan moet worden om te zorgen dat dit geen pandemie wordt.”

Ook Melvin Greveling, die nog altijd in Valencia is met twaalf paarden, meldt aan Horses.nl: “Mensen die nu nog met hun paarden naar Spanje gaan snap ik niet.”

Vanavond weer een paard overleden in Valencia

Twee ruiters brachten dit weekend naar buiten dat rhinopneumonie in Valencia hun paard het leven heeft gekost. Vanavond is er opnieuw een paard overleden in Valencia.

Bron: Horses.nl/WorldofShowjumping