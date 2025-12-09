Egor Shchibrik en Crack HV winnen individueel goud op Asian Games

Savannah Pieters
Egor Shchibrik en Crack HV winnen individueel goud op Asian Games featured image
Egor Shchibrik met Crack HV. Foto: FEI/Yong Teck Lim
Door Savannah Pieters

Het individuele springkampioenschap van de Asian Games is overtuigend gewonnen door Egor Shchibrik met de Holsteiner-ruin Crack HV (v. Cornet Obolensky). De voor Palestina uitkomende ruiter maakte gedurende het hele kampioenschap geen enkele springfout en sloot af op een totaal van 2,93 strafpunten. Het zilver ging naar Ali Al Khorafi met de KWPN’er I (v. Dantos, fokker E. Nijenhuis), terwijl Yun-Chi Lin met Driss de Kerglenn (v. Mylord Carthago) beslag legde op het brons. In de landenwedstrijd was Japan oppermachtig; Koeweit en China completeerden het podium.

