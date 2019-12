Ehning: ‘Ik wens Firth of Lorne een gelukkig pensioen’

Marcus Ehning heeft dit weekend in Genève voor het laatst Firth of Lorne (v. For Pleasure) uitgebracht in de sport. De hengst gaat op 15-jarige leeftijd met pensioen. De Hannoveraner heeft met de Duitser een succesvolle carrière achter de rug. Op Nederlandse bodem won de combinatie vorig jaar de Grote Prijs van Jumping Zwolle.

Katrin Eckermann bracht het paard vanaf 2012 uit op wedstrijden. De combinatie pakte in 2014 de zege in de CSI5* LGCT Grand Prix in Hamburg. In 2018 nam Ehning de teugels over van de hengst.

Gezond en fit

Ehning: ”Ik ben altijd blij als ik een gezond en fit paard met pensioen kan sturen. Firth of Lorne wordt volgend jaar 16 en hij gaat zich nu richten op zijn carrière als dekhengst in Frankrijk. Ik wens hem een gelukkig pensioen.”

Bron: Horses.nl/World of Showjumping/Facebook