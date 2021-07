Ehning wint jonge paarden-rubriek, Van der Schans vijfde

Marcus Ehning bleef vanmorgen iedereen de baas in de jonge paarden-rubriek in Valkenswaard. De Duitse topruiter had voor deze rubriek direct op tijd de zesjarige Westfaler Comme Sa Mere (v. Comme il Faut) gezadeld. De combinatie zette een foutloze ronde neer en noteerde de winnende tijd van 32,35 seconden. Ehning was met de hengst in juni ook al succesvol in Opglabbeek door derde te worden in een jonge paarden rubriek over twee fasen.

Ellen Whitaker eindigde op de tweede plaats met de zevenjarige KWPN’er Juanito van de Zeilhoek (v. Otello de Villeneuve). De Britse amazone bleef met het fokproduct van H. Verhoeven ook foutloos, maar had 1,37 seconden langer nodig om de finish te bereiken. Begin juni was Whitaker ook al goed op dreef met de vos in Valkenswaard. Ze behaalden twee keer de tweede plaats bij de jonge paarden.

Ahlmann maakt top drie compleet

Christian Ahlmann maakte de top drie compleet met de bij Zangersheide geregistreerde Otterongo Alpha Z (v. Darco). Het paar raakte het hout niet aan en passeerde de finish in 35,01 seconden.

Van der Schans vijfde

Wout-Jan van der Schans was de beste Nederlander in deze rubriek. Met de zevenjarige merrie A.S Eden (v. For Fashion) kwam hij zonder kleerscheuren door het parcours in 36,72 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl