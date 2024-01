Eigenaar haalt Mr. Tac weg bij Victor Bettendorf

Victor Bettendorf heeft op social media bekend gemaakt dat de eigenaar van Mr. Tac (v. Nonstop) besloten heeft om de twaalfjarige BWP-ruin door een andere ruiter te laten rijden. De Luxemburger won op 1 oktober afgelopen jaar nog de Grand Prix van St. Tropez met Mr. Tac.

“Dit fantastische paard gaat me aan het hart en ik heb een speciale band met hem opgebouwd. Ik heb hem op zes- en zevenjarige leeftijd gereden en daarna is hij in 2019 weer bij me teruggekomen. Hij heeft me in staat gesteld om mijn eerste viersterren Grand Prix van Bourg-en-Bresse te winnen, de 5* GP van Gothenburg en natuurlijk de 5* GP van Saut Hermes. Dankzij deze resultaten heb ik me gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Zonder een uitzonderlijk paard als Mr. Tac lijkt deze droom utopisch, maar ik blijf aan mijn dromen vasthouden”, aldus Bettendorf.

Bron: Horses.nl/Insta