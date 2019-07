Eiken Sato heeft de smaak te pakken: ook winst op De Wolden

Eiken Sato uit Japan won op Outdoor Gelderland al de Grote Prijs en een andere rubriek en nu, nog geen twee weken later, kaapt hij alweer de prijzen voor de Nederlandse neuzen weg. De door Paul Schockemöhle terug op het paard gezette Sato won vandaag de Spruce Meadows Prijs, het hoofdnummer van vrijdag op CSI De Wolden. Met Chacanno (Chacco-Blue x Kannan) ging hij in de zevende van achttien ritten in de barrage foutloos rond en zette een scherpe tijd neer 37.08. Iedereen die na hem kwam beet zich op die tijd stuk.

Ook zijn landgenoot Daisuke Fukushima. In de laatste rit probeerde hij de tijd nog te verbeteren, maar dat lukte niet. Fukushima bleef wel foutloos, maar kwam twee tellen te kort: 39.05 seconden. Als derde eindigde Jack Ansems en hij werd daarmee tevens beste Nederlander. Ansems bleef lang op de tweede plaats staan. Hij had in de vierde rit een tijd van 39.12 neergezet. Uiteindelijk bleek het net genoeg om bij de beste drie te eindigen. De barrage kende zeven Nederlandse deelnemers.

Michael Greeve

Het lukte Michael Greeve, die vrijdag overdag wel de aandacht op zich vestigde, niet zich voor de barrage te plaatsen. In de ochtenduren kwam de ruiter uit Veeningen tijdens de Stal Van Geel Schröder Prijs zonder fouten uit de wedstrijd voor jonge paarden. In de ochtend reed hij nog twee foutloze wedstrijden It’s Easy (Ukato x Warrant) en met Iian Solier (v Montender 2). Daarmee greep hij de tweede plaats. Later op de dag reed hij ook zonder fouten in de Catering Van ’t Hooge Prijs, een rubriek met hindernissen van 1.35. Toen reed Greeve met de achtjarige ruin Lukadu vd Bisschop (v Plot Blue).

Jonge paarden vertrouwd maken

Hij is één van de vele ruiters die CH de Wolden benutten om jonge paarden vertrouwd te maken met concoursen met een fraaie entourage en uitstraling. “Deze week heb ik vijf jonge paarden mee en ook volgende week. Ze kunnen hier wennen aan een concours met mooie aankleding. Zoiets leidt vaak af en daar moeten jonge paarden aan wennen.”

Grote Prijs

Komende zondag hoopt Greeve de Grote Prijs de Wolden, de hoofdwedstrijd van het concours, te rijden, ondanks dat het in de proef op vrijdagmiddag niet zo goed ging. De aanloop naar de Grote Prijs was vrijdagmiddag niet vlekkeloos. Met Contara 15 (Conthargos x Con Air) maakte hij twee springfouten. “Ik ging eenmaal iets te krap op een hindernis af en bij de muur tipte het paard net een blokje er af. Tja, daar kan ik weinig positief over zijn”, zei hij eerlijk.“Het is een paard van Johan Heins dat ik sinds een aantal maand beschikbaar heb. We zitten dicht tegen het niveau aan waarmee de Grote Prijs te pakken is. Misschien moet hij nog iets rijper worden, maar kansloos om goed mee te doen in de Grote Prijs acht ik hem niet.” In 2016 schreef Greeve de Grote Prijs de Wolden nog op zijn naam met Eurohill’s Africa.

Alle uitslagen

Bron: Persbericht