Eiken Sato wint 1.55m Stuttgart Masters, Harrie Smolders en Uricas wederom in top tien

Even leek het erop dat Henrik von Eckermann opnieuw voorop in de ereronde mocht rijden. Nadat de Zweed er afgelopen vrijdag al met de winst vandoor ging gebeurde dat gister bijna weer. Eiken Sato stak daar een stokje voor en wist met een fenomenale barrage het 1.55m te winnen. Harrie Smolders toonde opnieuw het talent van Uricas V/d Kattevennen (v. Uriko) en werd ondanks een fout in de barrage nog knap negende.

Voor deze CSI5* 1.55m rubriek kon Eiken Sato rekenen op de snelheid van Chacanno Jra (v. Chacco-Blue ). In de 13-koppige barrage was Sato ruim een seconde sneller dan de nummer twee. Henrik von Eckermann beschikt over een grote groep hele goede paarden en had voor deze proef Nababette Z (v. Nabab de Reve) gezadeld. De combinatie finishte in 45 seconden rond en werd tweede. Allesandra Volpi maakte het podium compleet door Berlinde (v. Berlin) in 46.27 seconden over de finish te sturen.

Harrie Smolders reed opnieuw een hele solide foutloze basisomloop met Uricas V/d Kattevennen. De tijd in de barrage van 47.27 seconden was goed voor de vierde plaats ware het niet dat er een balk in het zand viel. De combinatie eindigde nog wel binnen de top tien op plaats negen.

Uitslag

Bron: Horses.nl